Ancona money transfer per riciclare denaro | sanzionati 236 clienti per 33 milioni di euro
Ancona, 25 settembre 2025 - Money transfer per riciclare denaro, denunciati due agenti, sanzionati 236 clienti per qualcosa come 33 milioni di euro. L’importante operazione è del comando provinciale della Guardia di Finanza di Ancona volta alla prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario per scopo di riciclaggio. Al termine sono stati denunciati due agenti “money transfer” e contestate 272 violazioni amministrative a 236 clienti, con sanzioni che, nel massimo, ammontano a complessivi 33 milioni di euro. Il monitoraggio di oltre 25mila operazioni di invio denaro, per un valore complessivo di oltre 8 milioni di euro, ha permesso ai Finanzieri del nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Ancona di individuare numerose operazioni di frazionamento cosiddetto “smurfing”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
