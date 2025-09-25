Anche una delegazione da Piacenza alla manifestazione di Bari per il grano

Il popolo del grano scende in piazza con una grande mobilitazione da Nord a Sud del Paese che vedrà migliaia di agricoltori della Coldiretti manifestare per «denunciare le manovre di veri e propri trafficanti che utilizzano le importazioni di prodotto straniero per far crollare i prezzi di quello. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

