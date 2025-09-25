Anche un bacio fugace sulla bocca "strappato" con forza e senza il consenso è violenza sessuale. È il concetto espresso dalla Cassazione tre anni fa e ora invocato in una delle due memorie depositate nei giorni scorsi con cui il legale della presunta vittima di Leonardo Apache La Russa (nella foto) e del suo amico Tommaso Gilardoni si oppone alla richiesta di archiviazione proposta dalla Procura del filone di indagine in cui i due ragazzi rispondono di stupro. L’avvocato Stefano Benvenuto, che assiste la ragazza, nei due atti finiti sul tavolo della gip Rossana Mongiardo, in vista dell’udienza di stamattina, chiede per la sua assistita, come lui stesso ha detto, un "giusto processo in base ai principi della Costituzione e del diritto internazionale". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

"Anche un bacio può essere una violenza"