Anche Ramsay vittima di swatting Paura per lo chef | ecco che cosa è successo
Tanta paura per il celebre chef Gordon Ramsay, finito a sua volta nella trappola dello swatting, tecnica informatica che mira a generare panico simulando un'emergenza. Lo chef scozzese è solo l'ultimo dei vip ad essere colpito da questo raggiro. Lo swatting è un pericolo scherzo basato sul provocare un falso allarme per indurre ad agire le forze dell'ordine. In questo caso, una persona anonima ha telefonato alla polizia di Los Angeles affermando di aver appena sparato a Gordon Ramsay nella sua villa di Bel Air. Gli agenti sono intervenuti prontamente, raggiungendo la villa. Lì hanno incontrato il personale di servizio della residenza, che ha subito chiarito che nulla del genere era accaduto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: ramsay - vittima
Paura per Gordon Ramsay: è lui l’ultimo vip vittima di “swatting”
? Una donna di 61 anni, originaria di Benevento, è deceduta oggi nella frazione di Lentiscosa a Camerota, in Cilento, dopo essere rimasta soffocata mentre pranzava. La vittima, che possedeva un’abitazione nella nota località turistica, stava ingerendo una - facebook.com Vai su Facebook
Anche Ramsay vittima di "swatting". Paura per lo chef: ecco che cosa è successo - La terribile tecnica di molestia informatica ha colpito anche Gordon Ramsay, ennesimo vip finito nella trappola ... Si legge su ilgiornale.it
Paura per Gordon Ramsay: è lui l’ultimo vip vittima di “swatting” - Cosa è successo al celebre chef e come funzionano questi falsi allarmi tanto di moda a Los Angeles. Secondo msn.com