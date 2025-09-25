Anche Ramsay vittima di swatting Paura per lo chef | ecco che cosa è successo

Ilgiornale.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tanta paura per il celebre chef Gordon Ramsay, finito a sua volta nella trappola dello swatting, tecnica informatica che mira a generare panico simulando un'emergenza. Lo chef scozzese è solo l'ultimo dei vip ad essere colpito da questo raggiro. Lo swatting è un pericolo scherzo basato sul provocare un falso allarme per indurre ad agire le forze dell'ordine. In questo caso, una persona anonima ha telefonato alla polizia di Los Angeles affermando di aver appena sparato a Gordon Ramsay nella sua villa di Bel Air. Gli agenti sono intervenuti prontamente, raggiungendo la villa. Lì hanno incontrato il personale di servizio della residenza, che ha subito chiarito che nulla del genere era accaduto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

anche ramsay vittima di swatting paura per lo chef ecco che cosa 232 successo

© Ilgiornale.it - Anche Ramsay vittima di "swatting". Paura per lo chef: ecco che cosa è successo

In questa notizia si parla di: ramsay - vittima

Paura per Gordon Ramsay: è lui l’ultimo vip vittima di “swatting”

ramsay vittima swatting pauraAnche Ramsay vittima di "swatting". Paura per lo chef: ecco che cosa è successo - La terribile tecnica di molestia informatica ha colpito anche Gordon Ramsay, ennesimo vip finito nella trappola ... Si legge su ilgiornale.it

ramsay vittima swatting pauraPaura per Gordon Ramsay: è lui l’ultimo vip vittima di “swatting” - Cosa è successo al celebre chef e come funzionano questi falsi allarmi tanto di moda a Los Angeles. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ramsay Vittima Swatting Paura