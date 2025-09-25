Anche Ramsay vittima di swatting Paura per lo chef | ecco che cosa è successo

Tanta paura per il celebre chef Gordon Ramsay, finito a sua volta nella trappola dello swatting, tecnica informatica che mira a generare panico simulando un'emergenza. Lo chef scozzese è solo l'ultimo dei vip ad essere colpito da questo raggiro. Lo swatting è un pericolo scherzo basato sul provocare un falso allarme per indurre ad agire le forze dell'ordine. In questo caso, una persona anonima ha telefonato alla polizia di Los Angeles affermando di aver appena sparato a Gordon Ramsay nella sua villa di Bel Air. Gli agenti sono intervenuti prontamente, raggiungendo la villa. Lì hanno incontrato il personale di servizio della residenza, che ha subito chiarito che nulla del genere era accaduto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

