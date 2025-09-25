Anche Piacenza protagonista al City Vision Abruzzo

Ilpiacenza.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si sono accesi anche su Piacenza, come modello di innovazione urbana sostenibile, i riflettori del forum City Vision Abruzzo tenutosi a Gissi, in provincia di Chieti, nella cornice della centrale elettrica di A2A. L'assessore a Next Generation Ee e Agenda 2030 Francesco Brianzi ha partecipato al. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: piacenza - protagonista

Rigenerazione urbana ed efficienza energetica degli edifici pubblici, l’esperienza di Piacenza protagonista a Milano

Chirurgia epatica di Piacenza protagonista al congresso mondiale

Cerca Video su questo argomento: Piacenza Protagonista City Vision