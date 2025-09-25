Anche la polizia locale di Montesilvano protagonista della Coppa Italia di calcio a 5 al Palaroma

Nuovo importante appuntamento nel Palaroma di Montesilvano, per la tredicesima edizione della Coppa Italia Aspli nazionale per le polizie locali d'Italia in programma dal 28 settembre al 2 ottobre con l'attesa finale che assegnerà il trofeo 2025.Il gruppo sportivo polizia municipale Città di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

