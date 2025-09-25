All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. C'è sempre qualcosa di speciale in una pinta di Guinness, non trovi? Il colore intenso, il suo riflesso rubino alla luce, il colletto bianco clericale e la cupola perfetta. È una birra affascinante. Meglio, è una buona birra da intenditori: cogliere lo sguardo terrorizzato di uno sconosciuto quando vedi un barista alle prime armi che serve una pinta mal fatta è uno sport in sé. Quindi, certo, la Guinness è una buona birra, ma è davvero cool apprezzarla? Non ne sono così sicuro. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Anche la moda ha riconosciuto il fascino di una pinta di Guinness