Anche il Telegraph premia Meloni | Artefice del miracolo italiano

Se per Le Figaro può “rimanere in carica altri dieci anni”, per il Telegraph il premier Giorgia Meloni è l’artefice del “miracolo italiano”. A tre anni dall'inizio del suo mandato a Palazzo Chigi, la leader del governo è stata al centro di un lungo approfondimento del quotidiano britannico Telegraph, che ne ha analizzato il percorso politico e il ruolo sulla scena internazionale. Il giornale ha definito il primo ministro l’artefice di un “miracolo italiano”, sostenendo che abbia contribuito a trasformare l’Italia da “malato d’Europa” a “oasi pacifica in un mondo scosso dalle crisi”. Il Telegraph ha ripercorso le perplessità iniziali legate alla provenienza politica della Meloni e del suo partito Fratelli d’Italia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it