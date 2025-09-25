Anche il settore aereo si mobilita per Gaza | sciopero venerdì 26 settembre

La protesta pro-Pal in Italia sale e arriva fino ai cieli: proclamato per venerdì 26 settembre lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto aereo. Fermi voli, aeroporti e tutto l'indotto: garantite - fa sapere la Cub Trasporti - le fasce orarie previste per legge (dalle 7 alle 10 del mattino e dalle 18 alle 21 della sera), oltre ai voli dell'elenco Enac. Alla base dell'astensione dal lavoro, sia i motivi collegati al contratto sia l'occupazione israeliana di Gaza. Nelle stesse ore, gli attivisti pro-Pal hanno annunciato presidi per bloccare gli aeroporti di Torino Caselle e Milano Malpensa, ma la mobilitazione potrebbe estendersi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

