di Giovanni Muraca Mercoledì, "Otto e Mezzo", da Lilli Gruber era ospite Gianfranco Fini, leader storico della destra italiana. L'unico politico che negli ultimi 30 anni ha lasciato il segno sia come spessore personale sia come storia. Dalla svolta di Fiuggi del 1995 dove tracciò un prima e un dopo nel percorso di Alleanza Nazionale, alla "sfida" a viso scoperto al leader del fu "Popolo delle Libertà", Silvio Berlusconi. In molti ricorderanno il congresso del PdL del 22 aprile 2010. La frase "Che fai, mi cacci?", fu la ciliegina sulla torta di uno scenario pieno di incompatibilità che serpeggiavano fin dall'inizio della fusione tra i due partiti e che in quel giorno salirono a galla.

Anche Fini mi pare si sia appiattito al sistema che contesta: è stato desolante sentirlo alzare i toni