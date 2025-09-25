Anagni tutto pronto per l' inaugurazione del servizio Sportello di ascolto e trattamento per l’uomo autore di violenza

Martedì 30 settembre, a partire dalle ore 10:00, presso la Sala della Ragione, si svolgerà l’inaugurazione del servizio “Sportello di ascolto e trattamento per l’uomo autore di violenza”. Il Comune di Anagni e l’Associazione Fiorire in Inverno presentano un’iniziativa pioneristica che mira a. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: anagni - tutto

Anagni | Fiuggi. Tutto pronto per la IV edizione del Memorial Fabio Colatosti. Il 2 e 3 Agosto Raduno di auto storiche Fiat 500

Tutto pronto per il Festival del Teatro Medievale e Rinascimentale della Città di Anagni: il programma ufficiale

Tutto sul Trofeo Città dei Papi Sport e solidarietà ad Anagni con il 9° Trofeo Città dei Papi, dove trionfano Gabriele Caroli e Giulia Ritamaria Esposito LEGGI TUTTO QUI ? t.ly/jx1QG Foto di FotoForGo Per leggere la news da Instagram, vai nella - facebook.com Vai su Facebook

Laura Pausini Museum, tutto pronto per l’inaugurazione. Dove parcheggiare a Solarolo: la mappa - Solarolo (Ravenna), 4 settembre 2025 – A Solarolo è iniziato il conto alla rovescia in vista dell’inaugurazione del Laura Pausini Museum, in programma domenica 7 settembre, alle 16. Segnala ilrestodelcarlino.it

Laura Pausini, tutto pronto per l'inaugurazione del museo sulla sua carriera: «Ma non sono ancora morta!» - «Quando mi hanno proposto di far diventare museo la nostra casa del fan club, la mia prima battuta è stata scontata: “Un museo? Si legge su corrieredibologna.corriere.it