Anagni in scena Intorno alle donne
Con grande piacere annunciamo che il 5 ottobre alle ore 18:30 ad Anagni presso Casa Barnekow andrà in scena lo spettacolo teatrale diretto da Ivano Capocciama e con l’assistente regia Daniela Lombardi.L’opera, ispirata agli scritti di Mario Equicola, umanista del Quattrocento, porta con sé un. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
In questa notizia si parla di: anagni - scena
Anagni, Mario Pirovano porta in scena “Lu Santu Jullare Francesco” di Dario Fo e Franca Rame
Valmontone 1921. . Le parole di Mister Tiozzo alla vigilia della gara contro il Flaminia Civita Castellana che andrà scena domani alle ore 15 presso lo Stadio comunale Roberto Del Bianco di Anagni ? #valmontone1921 #seried - facebook.com Vai su Facebook