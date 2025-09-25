Amoruso non ha dubbi su Vlahovic | Lo vedo rigido quando parte dall’inizio come se sentisse troppa responsabilità Ma alla Juve non è mai stato messo nelle condizioni di poter rendere al meglio!

Amoruso, ex attaccante della Juventus, si è espresso così a proposito di Dusan Vlahovic e degli altri centravanti bianconeri. A Tuttosport, Nicola Amoruso ha parlato così della Juventus e dei centravanti bianconeri, tra cui Dusan Vlahovic. VLAHOVIC – «Lo vedo rigido quando parte dall'inizio, come se sentisse troppa responsabilità sulle spalle. Fa proprio fatica a entrare nelle dinamiche di gioco. Da subentrante, invece, è più leggero e ispirato. In quei casi il poco tempo a disposizione lo fa sentire più libero di tentare la giocata. Detto questo, credo che a Torino lui non sia mai stato messo nelle condizioni di poter rendere al meglio.

