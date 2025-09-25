Amoruso non ha dubbi su Vlahovic | Lo vedo rigido quando parte dall’inizio come se sentisse troppa responsabilità Ma alla Juve non è mai stato messo nelle condizioni di poter rendere al meglio!

Juventusnews24.com | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Amoruso, ex attaccante della Juventus, si è espresso così a proposito di Dusan Vlahovic e degli altri centravanti bianconeri. A Tuttosport, Nicola Amoruso ha parlato così della Juventus e dei centravanti bianconeri, tra cui Dusan Vlahovic. VLAHOVIC – «Lo vedo rigido quando parte dallinizio, come se sentisse troppa responsabilità sulle spalle. Fa proprio fatica a entrare nelle dinamiche di gioco. Da subentrante, invece, è più leggero e ispirato. In quei casi il poco tempo a disposizione lo fa sentire più libero di tentare la giocata. Detto questo, credo che a Torino lui non sia mai stato messo nelle condizioni di poter rendere al meglio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

amoruso non ha dubbi su vlahovic lo vedo rigido quando parte dall8217inizio come se sentisse troppa responsabilit224 ma alla juve non 232 mai stato messo nelle condizioni di poter rendere al meglio

© Juventusnews24.com - Amoruso non ha dubbi su Vlahovic: «Lo vedo rigido quando parte dall’inizio, come se sentisse troppa responsabilità. Ma alla Juve non è mai stato messo nelle condizioni di poter rendere al meglio!»

In questa notizia si parla di: amoruso - dubbi

amoruso ha dubbi vlahovicVlahovic Juve, il Corriere dello Sport non ha dubbi: ecco che cosa sarebbe successo senza il dilemma contrattuale. Lo scenario - Vlahovic Juve, il Corriere dello Sport non ha dubbi: ecco che cosa sarebbe successo senza il dilemma contrattuale. juventusnews24.com scrive

Vlahovic-Juve, rinnovo o addio: non ci sono più dubbi - Il futuro di Dusan Vlahovic al centro dei pensieri del popolo bianconero: svolta dopo il pari contro il Borussia. Da calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Amoruso Ha Dubbi Vlahovic