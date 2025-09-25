Amici Giulia Stabile replica al bodyshaming degli haters | Dovreste vergognarvi
Giulia Stabile, ex vincitrice di Amici, è finita nuovamente nel mirino degli haters, che l'hanno offesa con critiche al suo aspetto fisico. Ecco qual è stata la replica della ballerina!. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
In questa notizia si parla di: amici - giulia
Giulia Stabile da Amici a Parigi: per le sfilate sceglie il mini abito a palloncino
"Farai la fine di Giulia Cecchettin", il cantante-rapper di Amici è stato condannato a quattro anni
“Sarai la prossima Giulia”: condannato l’ex concorrente di Amici, cosa fece alla compagna
Da migliori amici a marito e moglie… Giulia e Andrea, paziente e tirocinante! Era scritto nel destino ? E voi? Credete al destino? Puoi ascoltare la puntata intera sulla tua piattaforma preferita o guardarla su YouTube! #PodcastItalia #HeyLuca #Amore #Luc - facebook.com Vai su Facebook
Amici, Giulia Stabile replica al bodyshaming degli haters: "Dovreste vergognarvi" - Giulia Stabile, ex vincitrice di Amici, è finita nuovamente nel mirino degli haters, che l'hanno offesa con critiche al suo aspetto fisico. Lo riporta comingsoon.it
Giulia Stabile vittima di bodyshaming - Giulia Stabile spossata per tutto il bodyshaming che sta subentro dagli haters che criticano con grande cattiveria ... Come scrive ilvicolodellenews.it