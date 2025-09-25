Amici di Maria De Filippi anticipazioni prima puntata del 28 settembre 2025 | ospiti e news | Spoiler

Cosa vedremo nella prima puntata di Amici di Maria De Filippi in onda domenica 28 settembre 2025 a partire dalle 14 circa su Canale 5? C’è grande, anzi, grandissima attesa per la formazione della classe del nuovo anno scolastico. Tante le domande. In primis tutti si chiedono quali talenti animeranno i lunghi pomeriggi invernali della scuola. In seconda battuta c’è chi vuole sapere chi saranno i professori ufficiali di quest’anno e chi saranno invece i ballerini professionisti presenti durante la fase del pomeridiano. E poi? Beh c’è sicuramente da scoprire quali saranno gli ospiti della prima puntata del talent dell’ammiraglia Mediaset. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

