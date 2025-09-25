Amici di Maria De Filippi anticipazioni prima puntata del 28 settembre 2025 | ospiti e news | Spoiler
Cosa vedremo nella prima puntata di Amici di Maria De Filippi in onda domenica 28 settembre 2025 a partire dalle 14 circa su Canale 5? C’è grande, anzi, grandissima attesa per la formazione della classe del nuovo anno scolastico. Tante le domande. In primis tutti si chiedono quali talenti animeranno i lunghi pomeriggi invernali della scuola. In seconda battuta c’è chi vuole sapere chi saranno i professori ufficiali di quest’anno e chi saranno invece i ballerini professionisti presenti durante la fase del pomeridiano. E poi? Beh c’è sicuramente da scoprire quali saranno gli ospiti della prima puntata del talent dell’ammiraglia Mediaset. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
In questa notizia si parla di: amici - maria
Amici 24, TrigNO svela i retroscena sul rapporto con Maria De Filippi e Chiara Bacci
Litigio con maria de filippi: la confessione choc dopo amici
“Ho litigato con Maria De Filippi”, la confessione choc dopo “Amici”
Le due cantanti di Amici di Maria De Filippi ufficializzano la loro relazione con una foto romantica e una dedica speciale - facebook.com Vai su Facebook
Amici 25, svolta nel cast: Gigi D’Alessio arruolato da Maria De Filippi, il retroscena e cosa farà - I primi rumors sul serale della nuova edizione del talent rivelano l’intenzione della conduttrice di invitare il cantante come nuovo giurato. Da libero.it
Concorrenti Amici 25: chi sono?/ La classe ufficiale e tutti gli allievi: da Alessio Di Ponzio a Michelle - Concorrenti Amici 25, chi conquisterà un banco nella classe ufficiale del talent di Maria De Filippi? Scrive ilsussidiario.net