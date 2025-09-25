Amici 25 anticipazioni prima puntata | Simona Ventura tra gli ospiti Alessio Di Ponzio si riprende il banco
Amici è ufficialmente tornato. Oggi pomeriggio è stata registrata la prima puntata della nuova edizione del talent condotto da Maria De Filippi, che sarà trasmessa su Canale 5 domenica 28 settembre 2025 alle 14. E’ la puntata nella quale si formerà la nuova classe protagonista. Amici 25: gli ospiti del 28 settembre 2025. Alla prima di Amici 25 è ospite in studio Simona Ventura, per promuovere il Grande Fratello al via su Canale 5 lunedì 29 settembre. Diversi gli ex allievi accolti da Maria De Filippi, tra cui il giudice del Serale Giuseppe Giofrè, Irama e Stash dei The Kolors. Con la coppa del vincitore in carica, inoltre, è tornato Daniele Doria. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
