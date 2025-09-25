L’attesa è finita: Amici 25 sta per tornare su Canale 5 con la sua prima puntata, in onda domenica 28 settembre 2025 alle ore 14. Il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi inaugura una nuova edizione ricca di sorprese, ospiti speciali e l’attesa formazione della nuova classe. Tra i protagonisti della prima puntata di Amici 25 ci saranno volti noti della TV italiana e graditi ritorni dal mondo di Amici: scopri le anticipazioni. Indice. Anticipazioni Amici 25: ospiti della prima puntata. La nuova classe di Amici 25. Cosa aspettarsi. FAQ – Amici 25 prima puntata. Anticipazioni Amici 25: ospiti della prima puntata. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Amici 25, anticipazioni prima puntata del 28 settembre 2025: ospiti, nuova classe e sorprese