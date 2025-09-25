Dalla registrazione della prima puntata di Amici 25 emergono i nomi dei nuovi allievi, le esibizioni più applaudite e gli ospiti che hanno consegnato le maglie ai ragazzi. La prima puntata di Amici 25 andrà in onda domenica 28 settembre alle 14:00 su Canale 5, ma come ogni anno le registrazioni sono già avvenute. Oggi è stata finalmente formata la prima classe del talent, con l'assegnazione dei banchi sia per il ballo che per il canto. Le anticipazioni, fornite dall'account X AmiciNews e da SuperGuidaTv, contengono spoiler. Gli ospiti della prima puntata di Amici di Maria De Filippi Tra i personaggi del mondo dello spettacolo pronti a consegnare le ambite maglie ai ragazzi troviamo: Irama Francesca Fagnani, che ha ricordato l'inizio della nuova stagione di Belve dal 28 . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Amici 25, anticipazioni del 28 gennaio: gli allievi ammessi nella scuola e gli ospiti della prima puntata