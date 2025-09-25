Ambrosini rimpiange lo striscione contro l’Inter | Feci una boiata che mi causò problemi nei mesi successivi Quando sbagli è giusto fare quella cosa
. Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan e protagonista degli anni d’oro dei rossoneri, è tornato a parlare della storica rivalità con l’ Inter, ripercorrendo un episodio che lo vide protagonista durante i festeggiamenti per la vittoria della Champions League da parte del Milan. In quel periodo, Ambrosini si rese protagonista di un gesto provocatorio sul pullman scoperto della squadra, sollevando lo striscione di un tifoso con un messaggio irriverente rivolto ai cugini nerazzurri, con l’intento di deriderli per la conquista dello scudetto (‘Lo scudetto mettilo nel c.’). L’ex centrocampista, oggi opinionista e volto noto del calcio italiano, ha ammesso come quell’episodio gli abbia causato problemi nei mesi successivi, sottolineando l’importanza di assumersi le proprie responsabilità dopo un gesto impulsivo. 🔗 Leggi su Internews24.com
