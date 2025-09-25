Ambra Angiolini con la figlia in corteo per la Palestina | I giovani devono sapere che possono cambiare qualcosa Una scelta didattica più che politica?

Ambra Angiolini ha deciso di partecipare alla manifestazione per la Palestina a Milano non da sola, ma accanto alla figlia Jolanda. È stata una scelta precisa, non casuale. Pioggia, corteo, strade affollate, cartelli, slogan. E una frase pronunciata quasi sottovoce: “Cosa posso insegnare d’altro a mia figlia, se non questo?” L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: ambra - angiolini

Giffoni 55, Day 4: in programma I Puffi – Il film, Ambra Angiolini, Vincenzo Schettini e Naska

Giffoni 55, Day 3: in programma I Cesaroni – Il ritorno, Tutta colpa del rock, Ambra Angiolini e Luk3

“Ormai grande. E somiglia tanto”. Ambra Angiolini, il figlio Leonardo avuto da Francesco Renga

La passerella di attori e cantanti in piazza. Ambra Angiolini in corte a Milano, Elisa sfila a Trieste. Gli interpreti della fiction "Doc" marciano nella Capitale. Raffica di post da Vasco a Fabio Volo. Continua a leggere su Libero e Liberoquotidiano.it. - facebook.com Vai su Facebook

#scioperogenerale Sciopero generale, Ambra Angiolini: “Le giornate come questa insegnano più di tante parole dette a casa” - X Vai su X

Ambra Angiolini e la figlia Jolanda in corteo per il popolo palestinese: «Non basta commentare dal divano» - La conduttrice pubblica un video dal corteo di Milano: «I ragazzi devono sapere che possono cambiare qualcosa e che per la democrazia e la pace vale la pena muoversi» ... Da vanityfair.it

Ambra insultata sui social per aver partecipato al corteo per Gaza - A denunciarlo lei stessa: dopo aver ricevuto volgari critiche e minacce, ha pubblicato gli screenshot dei commenti ... Si legge su giornaledibrescia.it