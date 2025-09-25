Pisa, 25 settembre 2025 – Il Comune di Pisa sta portando avanti da settimane un intervento per l’installazione di nuovi dissuasori elettrici per scacciare i volatili nelle aree di Logge di Banchi, Borgo Stretto e Borgo Largo. I lavori sono attualmente in corso e hanno un valore complessivo di circa 120mila euro. Mentre l’intervento è ancora in corso nella zona di Borgo Stretto e Borgo Largo, con la ditta incaricata di eseguire i lavori che opera nelle ore serali e notturne (a partire dalle ore 20) per non creare disagi alle attività commerciali nelle ore diurne, in questi giorni è quasi terminato l’intervento relativo a Logge dei Banchi, dove è stata rimossa la rete metallica che era ormai logorata, antiestetica e piena di varchi in cui i piccioni riuscivano ad entrare, causando l’accumularsi di sporco e guano sulle colonne interne. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ambiente: in Logge dei Banchi installati dissuasori elettrici per scacciare i volatili