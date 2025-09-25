Ambiente | in Logge dei Banchi installati dissuasori elettrici per scacciare i volatili
Pisa, 25 settembre 2025 – Il Comune di Pisa sta portando avanti da settimane un intervento per l’installazione di nuovi dissuasori elettrici per scacciare i volatili nelle aree di Logge di Banchi, Borgo Stretto e Borgo Largo. I lavori sono attualmente in corso e hanno un valore complessivo di circa 120mila euro. Mentre l’intervento è ancora in corso nella zona di Borgo Stretto e Borgo Largo, con la ditta incaricata di eseguire i lavori che opera nelle ore serali e notturne (a partire dalle ore 20) per non creare disagi alle attività commerciali nelle ore diurne, in questi giorni è quasi terminato l’intervento relativo a Logge dei Banchi, dove è stata rimossa la rete metallica che era ormai logorata, antiestetica e piena di varchi in cui i piccioni riuscivano ad entrare, causando l’accumularsi di sporco e guano sulle colonne interne. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: ambiente - logge
XVIII EDIZIONE FESTIVAL INTERNAZIONALE PER LA PACE DI ASSISI 17-21 Settembre ideato e diretto dal Dott.Sergio Onofri. Onorata di aver curato anche quest'anno la mostra di arti visive "Pace e Ambiente " allestita nella Sala delle logge e nella sala Ex p - facebook.com Vai su Facebook