Massimiliano Ambesi si è soffermato sulla finale persa da Lorenzo Musetti al torneo ATP 250 di Chengdu, in occasione dell’ultima puntata di Tennismania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “ Toni troppo accesi per la sconfitta di Musetti. Ci sta perdere le finali, ne ha perse cinque di fila, sul secondo match-point ha aspettato che arrivasse il punto e non lo ha cercato. Ho percepito troppo livore e mi sfugge il perché. Con Sinner c’è un certo tipo di atteggiamento da parte della stampa specializzata, con Musetti c’è la stessa rigidità. I punti non si contano, ma si pensano: sugli scambi che avevano un valore nella partita Tabilo ha risposto, Musetti meno “. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ambesi: “Livore non giustificato nei confronti di Musetti. Federer cambi spin doctor”