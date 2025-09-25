Amazon patteggia 2,5 miliardi di dollari per le iscrizioni ingannevoli a Prime L’accusa | Trappole per manipolare i clienti
Washington, 25 settembre 2025 – Amazon ha concordato un patteggiamento da 2,5 milioni di dollari per mettere fine a una causa civile avviata dalla Commissione statunitense per il commercio (Ftc), che ha accusato la società di Bezos di avere fornito informazioni fuorvianti ai clienti nel tentativo di spingerli a sottoscrivere un abbonamento al servizio Prime. La cifra include una multa da un miliardo di dollari e risarcimenti per 1,5 miliardi ai clienti Prime. "Le prove hanno dimostrato che Amazon ha utilizzato sofisticate trappole per gli abbonamenti progettate per manipolare i consumatori e indurli a iscriversi a Prime, e poi ha reso estremamente difficile per i consumatori terminare il loro abbonamento", ha spiegato la Federal Trade Commission. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: amazon - patteggia
Amazon patteggia 2,5 miliardi di dollari per le “iscrizioni ingannevoli” a Prime. L’accusa: “Trappole per manipolare i clienti”
Patteggiare per evitare la galera: questo hanno fatto Agnelli, Paratici & company. Tutto già scritto nel libro "Juventopoli" che racconta i 9 scudetti vinti (a dirlo sono i magistrati) illecitamente Fa sbellicare dalle risate il comunicato in stile supercazzola con cui l'ex - X Vai su X
Amazon patteggia 2,5 miliardi di dollari per le “iscrizioni ingannevoli” a Prime. L’accusa: “Trappole per manipolare i clienti” - L’accordo prevede una multa da 1 miliardo, mentre la parte restante dovrà essere restituita agli utenti del servizio di abbonamento. Come scrive quotidiano.net
Amazon ha accettato di pagare 2,5 miliardi di dollari per chiudere una causa su pratiche scorrette legate all’offerta Prime - Giovedì Amazon si è accordata con la Federal Trade Commission (o FTC), l’agenzia governativa statunitense che si occupa di tutela dei consumatori, di privacy e di concorrenza, e pagherà 2,5 miliardi d ... Riporta ilpost.it