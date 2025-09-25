Amazon patteggia 2,5 miliardi di dollari per le iscrizioni ingannevoli a Prime L’accusa | Trappole per manipolare i clienti

Washington, 25 settembre 2025 – Amazon ha concordato un patteggiamento da 2,5 milioni di dollari per mettere fine a una causa civile avviata dalla Commissione statunitense per il commercio (Ftc), che ha accusato la società di Bezos di avere fornito informazioni fuorvianti ai clienti nel tentativo di spingerli a sottoscrivere un abbonamento al servizio Prime. La cifra include una multa da un miliardo di dollari e risarcimenti per 1,5 miliardi ai clienti Prime. "Le prove hanno dimostrato che Amazon ha utilizzato sofisticate trappole per gli abbonamenti progettate per manipolare i consumatori e indurli a iscriversi a Prime, e poi ha reso estremamente difficile per i consumatori terminare il loro abbonamento", ha spiegato la Federal Trade Commission. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

