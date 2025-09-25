Amazon ha raggiunto un accordo storico da 2,5 miliardi di dollari con la Federal Trade Commission (Ftc), che aveva accusato il colosso dell’e-commerce di ingannare i clienti inducendoli a iscriversi a Prime e rendendo difficile la cancellazione degli abbonamenti. Secondo la Ftc, 1 miliardo di dollari sarà destinato a sanzioni civili, la più alta nella storia dell’agenzia, mentre 1,5 miliardi saranno pagati ai consumatori iscritti involontariamente a Prime o scoraggiati dal cancellare l’abbonamento. Chi e cosa riguarda l’accordo tra Ftc e Amazon. L’accordo riguarda chi si è iscritto tramite la funzione ‘Single Page Checkout’ tra il 23 giugno 2019 e il 23 giugno 2025. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Amazon, iscrizioni ingannevoli a Prime: multa da 2,5 miliardi di dollari