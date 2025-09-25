Amazon assumerà settecento dipendenti

"Amazon nei prossimi giorni assumerà 700 dipendenti, questo compenserà in parte altre situazioni come la chiusura della Caterpillar e la vertenza Beko che vorrebbe spostare le produzioni". Così il parlamentare europeo Carlo Ciccioli annuncia la notizia che tanti attendono: il via alle assunzioni da parte del colosso americano. Il mega stabilimento è ormai terminato (persino la vegetazione aerea esterna sullo stabile è stata posizionata) e svetta imponente, visibile a tutti quando si passa in superstrada. "Hanno terminato la costruzione della struttura e stanno lavorando alle tecnologie" ha detto Ciccioli a margine di un intervento sulla crisi Moncaro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

