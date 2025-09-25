Amazon assumerà settecento dipendenti
"Amazon nei prossimi giorni assumerà 700 dipendenti, questo compenserà in parte altre situazioni come la chiusura della Caterpillar e la vertenza Beko che vorrebbe spostare le produzioni". Così il parlamentare europeo Carlo Ciccioli annuncia la notizia che tanti attendono: il via alle assunzioni da parte del colosso americano. Il mega stabilimento è ormai terminato (persino la vegetazione aerea esterna sullo stabile è stata posizionata) e svetta imponente, visibile a tutti quando si passa in superstrada. "Hanno terminato la costruzione della struttura e stanno lavorando alle tecnologie" ha detto Ciccioli a margine di un intervento sulla crisi Moncaro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: amazon - assumer
TERRA BATTUTA Sabato 6 settembre #ebook in #regalo. In TERRA BATTUTA il tennis viene ad assumere il tono di una allegoria e un inno alla vita. Su #amazon a questo #Link : https://www.amazon.it/dp/B09RHQCRY6 Lo sfondo e il pre testo sul quale narra - facebook.com Vai su Facebook
Amazon, la lettera ai dipendenti: «L’intelligenza artificiale cancellerà posti di lavoro» - È una domanda che spesso si ripropone ma intanto che ne discutiamo e ci giriamo intorno ci sono aziende ... Si legge su corriere.it
Nei centri Amazon i robot AI aumentano, i dipendenti calano - Amazon ha iniziato a puntare sull’impiego dei robot in magazzini e centri di distribuzione nel 2012: oggi i robot intervengono nel 75% delle consegne nel mondo, grazie a una flotta di robot mobili ... Segnala macitynet.it