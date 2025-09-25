Amazon accordo da 2,5 miliardi per iscrizioni ingannevoli a Prime
Si tratta di un accordo storico quello che il colosso americano degli acquisti online Amazon ha raggiunto con l'agenzia americana Federal Trade Commission (Ftc): 2,5 miliardi di dollari per aver ingannato i propri clienti invogliandoli a iscriversi al servizio Prime ma poi rendendo molto complicata la cancellazione dal servizio. Una multa storica. La multinazionale di Seattle pagherà un miliardo di dollari di sanzioni civili – la multa più alta nella storia dell'agenzia – e 1,5 miliardi di dollari saranno restituiti ai consumatori che si sono iscritti involontariamente a Prime o che sono stati dissuasi dal cancellare i loro abbonamenti come ha spiegato la Ftc. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
