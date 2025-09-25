Alzheimer ok Ue a nuovo farmaco per trattare fasi iniziali malattia

(Adnkronos) – La Commissione europea ha concesso l’autorizzazione all’immissione in commercio nell’Ue per l’anticorpo monoclonale donanemab (Kisunla*), medicinale per le fasi iniziali della malattia di Alzheimer. Ne dà notizia la direzione generale Salute e Sicurezza alimentare della Commissione europea in una nota. Kisunla è indicato per il trattamento del deterioramento cognitivo lieve, compresa la demenza . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

