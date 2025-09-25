Alzheimer ok Ue a nuovo farmaco per trattare fasi iniziali malattia
(Adnkronos) – La Commissione europea ha concesso l’autorizzazione all’immissione in commercio nell’Ue per l’anticorpo monoclonale donanemab (Kisunla*), medicinale per le fasi iniziali della malattia di Alzheimer. Ne dà notizia la direzione generale Salute e Sicurezza alimentare della Commissione europea in una nota. Kisunla è indicato per il trattamento del deterioramento cognitivo lieve, compresa la demenza . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: alzheimer - nuovo
Alzheimer, scoperte quattro principali cause che portano alla malattia: il nuovo studio
Progetto “Rapid”, un nuovo modello di cura per la malattia di Alzheimer
Un nuovo test sull’attività del cervello può prevedere l’Alzheimer anni prima dei sintomi
Nel nuovo episodio del #podcast, la storia di Marina, colpita dall’#Alzheimer a 60 anni. A raccontarla è il figlio Stefano, che da dodici anni si prende cura di lei ogni giorno con dedizione e amore. «Abbiamo vissuto in simbiosi, c’è sempre stata e ora tocca a - facebook.com Vai su Facebook
Farmaci, arriva un nuovo anti-Alzheimer per trattare le fasi iniziali della malattia. Come funziona - Autorizzato monoclonale donanemab, stabilite rigide condizioni per uso solo in pazienti con una particolare caratteristica genetica ... Segnala affaritaliani.it
Farmaci. L’Ema pubblica il suo report 2024. Approvati 114 nuovi medicinali, numero più alto degli ultimi 15 anni. Tra questi, 46 contenevano un nuovo principio attivo mai ... - Tra i 114 medicinali di cui è stata raccomandata l'autorizzazione all'immissione in commercio nel 2024, 15 hanno ottenuto la conferma della designazione di farmaco orfano entro la fine dell'anno. Secondo quotidianosanita.it