(Adnkronos) – La Commissione europea ha concesso l’autorizzazione all’immissione in commercio nell’Ue per l’anticorpo monoclonale donanemab (Kisunla*), medicinale per le fasi iniziali della malattia di Alzheimer. Ne dà notizia la direzione generale Salute e Sicurezza alimentare della Commissione europea in una nota. Kisunla è indicato per il trattamento del deterioramento cognitivo lieve, compresa la demenza . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Alzheimer, ok Ue a nuovo farmaco per trattare fasi iniziali malattia