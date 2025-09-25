Alzheimer ok Ue a nuovo farmaco per trattare fasi iniziali malattia
Milano, 25 set. (Adnkronos Salute) - La Commissione europea ha concesso l'autorizzazione all'immissione in commercio nell'Ue per l'anticorpo monoclonale donanemab (Kisunla*), medicinale per le fasi iniziali della malattia di Alzheimer. Ne dà notizia la direzione generale Salute e Sicurezza alimentar. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: alzheimer - nuovo
Alzheimer, scoperte quattro principali cause che portano alla malattia: il nuovo studio
Progetto “Rapid”, un nuovo modello di cura per la malattia di Alzheimer
Un nuovo test sull’attività del cervello può prevedere l’Alzheimer anni prima dei sintomi
Nel nuovo episodio del #podcast, la storia di Marina, colpita dall’#Alzheimer a 60 anni. A raccontarla è il figlio Stefano, che da dodici anni si prende cura di lei ogni giorno con dedizione e amore. «Abbiamo vissuto in simbiosi, c’è sempre stata e ora tocca a Vai su Facebook
Alzheimer, ok Ue a nuovo farmaco per trattare fasi iniziali malattia - La Commissione europea ha concesso l'autorizzazione all'immissione in commercio nell'Ue per l'anticorpo monoclonale donanemab (Kisunla*), medicinale per le fasi iniziali della malattia d ... Lo riporta msn.com
Farmaci. L’Ema pubblica il suo report 2024. Approvati 114 nuovi medicinali, numero più alto degli ultimi 15 anni. Tra questi, 46 contenevano un nuovo principio attivo mai ... - Tra i 114 medicinali di cui è stata raccomandata l'autorizzazione all'immissione in commercio nel 2024, 15 hanno ottenuto la conferma della designazione di farmaco orfano entro la fine dell'anno. Si legge su quotidianosanita.it