Alvino | Napoli vittima sacrificale il calcio italiano è sottosopra
Carlo Alvino, intervenuto a Teleclub Italia durante la trasmissione “Dillo ad Alvino”, ha espresso con forza . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
In questa notizia si parla di: alvino - napoli
Juve, polemica surreale di Tudor: attacca il Napoli, ma dimentica un dettaglio. Alvino: «Olimpiade del piagnisteo»
Alvino replica a Tudor e attacca: «Medaglia d’oro all’Olimpiade del piagnisteo! Lui la Champions l’ha giocata in casa martedì, il Napoli giovedì in trasferta» – FOTO
Alvino, allarme prima del Milan: “Sento puzza di trappolone, Napoli vittima sacrificale”
Questo pomeriggio Carlo Alvino, nel suo editoriale a “Dillo ad Alvino”, parla del primato azzurro: 4 partite, 4 vittorie, 12 punti. Il Napoli è l’unica squadra a punteggio pieno in Serie A e la classifica parla chiaro, al di là delle opinioni. Vittorie limpide e meritate ch - facebook.com Vai su Facebook
Eccoci qua, pronti via, si comincia. Medaglia d’oro all’Olimpiade del piagnisteo! Lui la Champions l’ha giocata in casa martedì, il Napoli giovedì in trasferta. Remember Igor! - X Vai su X
Alvino: “Napoli vittima sacrificale, il calcio italiano è sottosopra” - Alvino: “Napoli vittima sacrificale, il calcio italiano è sottosopra” Carlo Alvino, intervenuto a Teleclub Italia durante la trasmissione “Dillo ad ... Come scrive forzazzurri.net
Alvino avverte: "Tenete gli occhi aperti. Sento puzza di trappolone al Napoli" - Dopo la vittoria del Napoli contro il Pisa, è partita la caccia alle streghe nei confronti degli azzurri per il rigore fischiato e poi revocato al Pisa. Segnala msn.com