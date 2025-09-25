Alvino allarme prima del Milan | Sento puzza di trappolone Napoli vittima sacrificale

Carlo Alvino lancia l’allarme: in corso l’attacco del sistema anti-Napoli. Un avvertimento che suona come una sirena. Il giornalista dai microfoni di Teleclub Italia, ha lanciato un messaggio forte e chiaro a tutto l’ambiente napoletano in vista della delicatissima sfida contro il Milan. “Dobbiamo tenere gli occhi spalancati, perché sento puzza di trappolone “. Parole che non lasciano spazio a interpretazioni e che delineano un clima di sospetto e di attacco mediatico nei confronti del Napoli capolista. “Vittima sacrificale”: Alvino denuncia la campagna mediatica contro il Napoli. Le polemiche arbitrali e il clima di sospetto prima della partita Milan-Napoli Secondo il noto giornalista, il “ mainstream nazionale ” avrebbe improvvisamente deciso di cambiare bersaglio, trasformando il Napoli nella nuova “vittima sacrificale” del sistema calcio. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

