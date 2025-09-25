Alto Impatto a Castel Volturno un arresto e tre denunce
Tempo di lettura: < 1 minuto È di un arresto e tre denunce il bilancio dell’operazione interforze “Alto Impatto” effettuata a Castel Volturno (Caserta), che ha visto impiegate in strada più di 50 tra agenti della Polizia di Stato, militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, Polizia Locale e personale operatori dell’A.S.L di Caserta. Sono state controllate 280 persone, 150 veicoli e diversi esercizi commerciali. In particolare, i poliziotti del Commissariato di Castel Volturno hanno arrestato per spaccio di sostanza stupefacente un 24enne, trovato in possesso di 90 grammi di cocaina e hashish, oltre a denaro contante; sono state inoltre denunciate tre persone, tra cui un uomo di 54 anni perché trovatp in possesso di un coltello senza giustificarne motivo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
