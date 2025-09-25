Alto Calore Rotondi spinge su Lenzi | Spero ci ripensi
Tempo di lettura: < 1 minuto "Da presidente della fondazione 'Fiorentino Sullo', prima ancora che da parlamentare di Avellino, seguo le drammatiche vicende del consorzio 'Alto Calore', creatura ideata dall'on.Sullo negli anni difficili del dopoguerra, un vero e proprio gioiello dissipato dal clientelismo sedimentato nelle tre repubbliche". Così l'onorevole Gianfranco Rotondi che prosegue: "ìMa non è tempo di invettive e polemiche. E' il momento di rimboccarci le maniche, di provare a salvare un'istituzione che è patrimonio dell'Irpinia. Ho grande stima dell'avv. Antonello Lenzi, un uomo verticale che ha dimostrato linearità e disinteresse dimettendosi dall'incarico di amministratore dell'Alto Calore.
In questa notizia si parla di: alto - calore
