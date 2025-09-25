Almasri il relatore della Gunta chiede l’autorizzazione a procedere per Nordio Piantedosi e Mantovano Ed è scontro tra maggioranza e opposizione

Nella vicenda Almasri, i ministri Carlo Nordio, Matteo Piantedosi e il sottosegretario Alfredo Mantovano “non hanno perseguito né un interesse costituzionalmente rilevante né un preminente interesse pubblico”, ma avrebbero “compiuto una scelta di mero opportunismo politico”. Sono le pesantissime parole con le quali ieri il relatore Federico Gianassi del Pd ha chiesto alla Giunta per le Autorizzazioni della Camera di dare il via libera alla richiesta di processo avanzata dal Tribunale dei Ministri nei confronti degli esponenti di governo, accusati, a seconda delle posizioni, di omissione di atti di ufficio, favoreggiamento e peculato. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

