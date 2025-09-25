Almasri il relatore della Gunta chiede l’autorizzazione a procedere per Nordio Piantedosi e Mantovano Ed è scontro tra maggioranza e opposizione

Lanotiziagiornale.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella vicenda  Almasri, i ministri Carlo Nordio, Matteo Piantedosi e il sottosegretario Alfredo Mantovano “non hanno perseguito né un interesse costituzionalmente rilevante né un preminente interesse pubblico”, ma avrebbero “compiuto una scelta di mero opportunismo politico”. Sono le pesantissime parole con le quali ieri il relatore Federico Gianassi del Pd ha chiesto alla Giunta per le Autorizzazioni della Camera di dare il via libera alla richiesta di processo avanzata dal Tribunale dei Ministri nei confronti degli esponenti di governo, accusati, a seconda delle posizioni, di omissione di atti di ufficio, favoreggiamento e peculato. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

almasri il relatore della gunta chiede l8217autorizzazione a procedere per nordio piantedosi e mantovano ed 232 scontro tra maggioranza e opposizione

© Lanotiziagiornale.it - Almasri, il relatore della Gunta chiede l’autorizzazione a procedere per Nordio, Piantedosi e Mantovano. Ed è scontro tra maggioranza e opposizione

In questa notizia si parla di: almasri - relatore

Caso Almasri, la presidenza della Giunta per le autorizzazioni convocata il 3 settembre: Gianassi (Pd) sarà relatore

Caso Almasri, FdI contro il presidente della giunta per la scelta del relatore (dem): “Un atto politico”

Caso Almasri, il relatore in Giunta chiede si proceda contro Nordio, Piantedosi e Mantovano: “Hanno agito per mero opportunismo politico”

Caso Almasri, relatore Giunta chiede l'autorizzazione a procedere per Nordio, Piantedosi e Mantovano; Caso Almasri, il relatore in Giunta chiede si proceda contro Nordio, Piantedosi e Mantovano: “Hanno…; Autorizzazione a procedere su Nordio, Piantedosi e Mantovano: la Giunta voterà il 30 settembre.

almasri relatore gunta chiedeCaso Almasri, il relatore in Giunta chiede si proceda contro Nordio, Piantedosi e Mantovano: “Hanno agito per mero opportunismo politico” - "Hanno mostrato la debolezza del governo rispetto a potenziali ricatti di milizie armate, grave violazione degli obblighi internazionali" ... ilfattoquotidiano.it scrive

Almasri, relatore in Giunta 'procedere per vertici Governo' - Il relatore in Giunta per l'autorizzazioni della Camera, Federico Gianassi (Pd), ha concluso la relazione chiedendo all'organo parlamentare di concedere l'autorizzazione a procedere nei confronti dei ... Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Almasri Relatore Gunta Chiede