Almasri il relatore della Gunta chiede l’autorizzazione a procedere per Nordio Piantedosi e Mantovano Ed è scontro tra maggioranza e opposizione
Nella vicenda Almasri, i ministri Carlo Nordio, Matteo Piantedosi e il sottosegretario Alfredo Mantovano “non hanno perseguito né un interesse costituzionalmente rilevante né un preminente interesse pubblico”, ma avrebbero “compiuto una scelta di mero opportunismo politico”. Sono le pesantissime parole con le quali ieri il relatore Federico Gianassi del Pd ha chiesto alla Giunta per le Autorizzazioni della Camera di dare il via libera alla richiesta di processo avanzata dal Tribunale dei Ministri nei confronti degli esponenti di governo, accusati, a seconda delle posizioni, di omissione di atti di ufficio, favoreggiamento e peculato. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Caso Almasri, il relatore in Giunta chiede si proceda contro Nordio, Piantedosi e Mantovano: “Hanno agito per mero opportunismo politico” - "Hanno mostrato la debolezza del governo rispetto a potenziali ricatti di milizie armate, grave violazione degli obblighi internazionali" ... ilfattoquotidiano.it scrive
