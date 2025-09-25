Almanacco | Giovedì 25 Settembre | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno
Il 25 settembre è il 268° giorno del calendario gregoriano. Mancano 97 giorni alla fine dell’anno.Proverbio del giorno: A settembre che è esperto non viaggia mai scoperto.Santi del giorno: Sante Aurelia e Neomisia (Martiri)Etimologia: Aurelia ha il significato di “splendente”.Oroscopo del 25. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
In questa notizia si parla di: almanacco - gioved
ALMANACCO DEL GIORNO DOPO ACCADDE DOMANI A GENOVA E IN LIGURIA Giovedì 25 settembre Il Sole sorge alle 07:14 e tramonta alle 19:18. Il culmine è alle 13:16. Durata del giorno dodici ore e quattro minuti. La Luna sorge alle 06:26 con azimuth - facebook.com Vai su Facebook
Oroscopo di oggi giovedì 25 settembre | amore lavoro fortuna Le previsioni segno per segno.
Almanacco | Giovedì 25 Settembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - A New York viene fondata la scuola di giornalismo della Columbia University, la mafia uccide il magistrato Antonino Saetta e suo figlio Stefano, un terremoto di magnitudo 8,0 della Scala Richter colpi ... Segnala modenatoday.it
25 Settembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - Proverbio del giorno: A settembre che è esperto non viaggia mai scoperto. Si legge su veronasera.it