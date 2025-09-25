Alluvione marzo 2025 c’è il bando per i ristori
FIRENZE – Nuovo sostegno dalla Regione per chi è rimasto colpito dagli eventi atmosferici dello scorso marzo. Apre oggi (25 settembre) il bando a sostegno delle imprese del territorio della città metropolitana di Firenze e delle province di Livorno, di Lucca, di Pisa, di Pistoia e di Prato. Per quelle che hanno partecipato alla fase di ricognizione dei danni, che si è chiusa il 27 agosto, ci sono a disposizione 2,4 milioni di euro: 1 milione e 970 mila euro dalla Regione a cui si sommano 400 mila euro dalla Camera di Commercio di Firenze, in base all’accordo di collaborazione firmato lo scorso maggio. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
