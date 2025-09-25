Alluvione marzo 2025 aperto il bando per il sostegno alle imprese | fondi per 2,4 milioni di euro 10mila euro l' importo massimo per attività

Allagamenti, frane, negozi chiusi, attività in ginocchio. Sono i danni causati dall'alluvione che nel marzo scorso 2025 ha interessato la Toscana e, in particolar modo, le province di Firenze, Livorno, Lucca, Pisa e Pistoia. Perdite quantificate dalle imprese con una ricognizione conclusa a fine. 🔗 Leggi su Livornotoday.it