Alluvione marzo 2025 aperto il bando per il sostegno alle imprese | fondi per 2,4 milioni di euro 10mila euro l' importo massimo per attività

Livornotoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Allagamenti, frane, negozi chiusi, attività in ginocchio. Sono i danni causati dall'alluvione che nel marzo scorso 2025 ha interessato la Toscana e, in particolar modo, le province di Firenze, Livorno, Lucca, Pisa e Pistoia. Perdite quantificate dalle imprese con una ricognizione conclusa a fine. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: alluvione - marzo

Alluvione di marzo, sbloccati 320mila euro: pulizia e opere di sicurezza

Il primo tratto della ferrovia Faentina dopo l’alluvione di marzo riapre fra settembre e ottobre

Alluvione marzo 2025: in arrivo un bando da 2,4 milioni di euro per aiutare le imprese colpite

Alluvione marzo 2025, il 25 settembre apre il bando a sostegno imprese; Alluvione del 14 marzo 2025 - Ricognizione dei danni subiti e presentazione della domanda di contributo per l’immediato sostegno alla popolazione; Eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 12 al 14 febbraio 2025 e dal 14 al 15 marzo 2025.

alluvione marzo 2025 apertoAlluvione marzo 2025, apre il bando a sostegno imprese: ristori fino a 10mila euro - Apre giovedì 25 settembre il bando a sostegno delle imprese colpite dagli eventi alluvionali dello scorso marzo 2025 nel territorio della città metropolitana di Firenze e delle province di Livorno, di ... Si legge su 055firenze.it

Alluvione, il nodo dei fondi: "Risorse non sufficienti" - Danni per l’emergenza alluvione del marzo 2025, i fondi per ricostruzioni e ripristini sono ancora troppo scarsi. Si legge su lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Alluvione Marzo 2025 Aperto