Alluvione marzo 2025 aperto il bando per il sostegno alle imprese | fondi per 2,4 milioni di euro 10mila euro l' importo massimo per attività
Allagamenti, frane, negozi chiusi, attività in ginocchio. Sono i danni causati dall'alluvione che nel marzo scorso 2025 ha interessato la Toscana e, in particolar modo, le province di Firenze, Livorno, Lucca, Pisa e Pistoia. Perdite quantificate dalle imprese con una ricognizione conclusa a fine. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Alluvione marzo 2025, apre il bando a sostegno imprese: ristori fino a 10mila euro - Apre giovedì 25 settembre il bando a sostegno delle imprese colpite dagli eventi alluvionali dello scorso marzo 2025 nel territorio della città metropolitana di Firenze e delle province di Livorno, di ... Si legge su 055firenze.it
Alluvione, il nodo dei fondi: "Risorse non sufficienti" - Danni per l’emergenza alluvione del marzo 2025, i fondi per ricostruzioni e ripristini sono ancora troppo scarsi. Si legge su lanazione.it