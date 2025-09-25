Alluvione la piattaforma per avere priorità nei contributi
Bologna, 25 settembre 2025 – La nuova piattaforma digitale ’Indica’ è online e consente agli emiliano-romagnoli, toscani e i marchigiani (cittadini e imprese) danneggiati dalle alluvioni del 2023 e 2024, di ottenere una corsia preferenziale per avere i contributi per la ricostruzione privata. L’iniziativa, prevista dall’ordinanza 522025 del commissario Fabrizio Curcio, si rivolge a chi dal 2 settembre scorso – giorno di entrata in vigore del provvedimento – non ha presentato domanda di contributo e desiderano accedere ai rimborsi. Entro il 31 ottobre 2025 attraverso la piattaforma, accessibile tramite il sito del Commissario, si può presentare una precisa manifestazione di volontà, “non obbligatoria e non vincola alla successiva presentazione della domanda definitiva”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
