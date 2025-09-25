All’Onu Meloni invoca riforme e un nuovo patto su pace migranti e clima

Sbircialanotizia.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In pochi minuti, dal podio dell’Assemblea Generale, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha tracciato una rotta che abbraccia conflitti, migrazioni, clima e sviluppo: l’Italia intende esserci e chiede al sistema multilaterale di cambiare passo con urgenza e coraggio. Riformare le Nazioni Unite La platea di New York, riunita per celebrare gli ottant’anni delle Nazioni . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

all8217onu meloni invoca riforme e un nuovo patto su pace migranti e clima

© Sbircialanotizia.it - All’Onu Meloni invoca riforme e un nuovo patto su pace, migranti e clima

In questa notizia si parla di: meloni - invoca

Pd schizofrenico: ora invoca Meloni sui dazi

Ucraina, Meloni “apprezza” Trump ma invoca unità d’intenti con l’Europa

Fondi alle scuole paritarie, scontro aperto tra Governo e sindacati: Meloni e Valditara puntano sulla libertà educativa, Flc Cgil invoca la Costituzione

Professioni: Meloni, ok Cdm a 3 Ddl riforma, per commercialisti avviato esame -2- - Per la premier si tratta di "misure che nascono dal proficuo confronto con i professionisti e che rappresentano un ulteriore passo in avanti, perche' puntano ... Da ilsole24ore.com

Meloni: Avanti con la riforma del premierato per garantire stabilità - “Il Governo andrà avanti con le tre grandi riforme, a partire da quella del premierato, fondamentale per garantire stabilità". Lo riporta ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: All8217onu Meloni Invoca Riforme