All’Onu Meloni invoca riforme e un nuovo patto su pace migranti e clima
In pochi minuti, dal podio dell’Assemblea Generale, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha tracciato una rotta che abbraccia conflitti, migrazioni, clima e sviluppo: l’Italia intende esserci e chiede al sistema multilaterale di cambiare passo con urgenza e coraggio. Riformare le Nazioni Unite La platea di New York, riunita per celebrare gli ottant’anni delle Nazioni . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: meloni - invoca
Pd schizofrenico: ora invoca Meloni sui dazi
Ucraina, Meloni “apprezza” Trump ma invoca unità d’intenti con l’Europa
Fondi alle scuole paritarie, scontro aperto tra Governo e sindacati: Meloni e Valditara puntano sulla libertà educativa, Flc Cgil invoca la Costituzione
Chi invoca la morte di un rappresentante democraticamente eletto non può sfilare per la pace. Perché non è degno di sentirsi rappresentante di quel valore. Piena solidarietà a Giorgia Meloni. Invocare la morte di un avversario politico non è dissenso: è barba - X Vai su X
Alla Festa dell’Unità di #Ferrara l’ex segretario Pd Pier Luigi Bersani invoca una comunità politica solida, con regole chiare e capace di raccogliere le energie delle nuove generazioni. Non mancano stoccate al governo Meloni - facebook.com Vai su Facebook
Professioni: Meloni, ok Cdm a 3 Ddl riforma, per commercialisti avviato esame -2- - Per la premier si tratta di "misure che nascono dal proficuo confronto con i professionisti e che rappresentano un ulteriore passo in avanti, perche' puntano ... Da ilsole24ore.com
Meloni: Avanti con la riforma del premierato per garantire stabilità - “Il Governo andrà avanti con le tre grandi riforme, a partire da quella del premierato, fondamentale per garantire stabilità". Lo riporta ilgiornale.it