Bergamo. Il 26 e il 27 settembre Isrec insieme al Comune di Bergamo inaugura l’Archivio delle Donne a Bergamo nel 900. Uno spazio che non è mai esistito fino ad oggi a Bergamo e da costruire insieme nel dialogo con la città, il mondo e il presente. L’inaugurazione si tiene in due momenti: venerdì 26 settembre dalle 16.30 alle 18.30 e sabato 27 settembre dalle 10 alle 14 alla sede dell’Isrec in via San Giorgio 19 a Bergamo. L’Archivio delle Donne a Bergamo nel ‘900 è uno spazio che nasce intorno all’acquisizione del Fondo Lidia Menapace grazie alla mediazione di Rosangela Pesenti e alla sensibilità della famiglia Brisca, per dare casa a tutte quelle carte che ancora troppo spesso sono conservate nei cassetti di famiglia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - All’Isrec s’inaugura l’Archivio delle Donne a Bergamo nel ‘900