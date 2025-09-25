Alleviare il dolore senza ostacolare la guarigione | la scoperta dell’Università di Firenze

Firenze, 25 settembre 2025 – L’infiammazione provoca dolore, ma è necessaria per la guarigione del nostro organismo. E se fosse possibile curarsi riducendo la sofferenza? Un team di ricercatori del Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) dell’ Università di Firenze ha guidato una ricerca in collaborazione con la New York University, l’ Università della California di San Diego e lo spin-off fiorentino FloNext Srl. I risultati dello studio sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Nature Communications e potrebbero rivoluzionare il modo in cui il corpo umano affronta il dolore infiammatorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

