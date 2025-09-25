Alleviare il dolore senza ostacolare la guarigione | la scoperta dell’Università di Firenze

Lanazione.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 25 settembre 2025 – L’infiammazione provoca dolore, ma è necessaria per la guarigione del nostro organismo. E se fosse possibile curarsi  riducendo la sofferenza? Un team di ricercatori del Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) dellUniversità di Firenze  ha guidato una ricerca in collaborazione con la New York University, l’ Università della California di San Diego e lo spin-off fiorentino FloNext Srl. I risultati dello studio sono stati pubblicati sulla rivista scientifica  Nature Communications e potrebbero rivoluzionare il modo in cui il corpo umano affronta il dolore infiammatorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

