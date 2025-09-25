Allerta gialla a Milano | torna l’incubo pioggia dopo i danni dei giorni scorsi

Milano, 25 settembre 2025 – Prosegue l' allerta meteo gialla (ordinaria) per rischio temporali fino alla mezzanotte di oggi, giovedì 25 settembre, e per rischio idrogeologico fino alla mezzanotte di domani, venerdì 26 settembre. Milano 23092025 Maltempo esondazione seveso Fango Zara Suzzani Marche Danni foto Ansa Salmoirago Blevio invasa da fango e detriti, drone in volo sulla frazione Girola L'allerta è diramata dal Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia. Durante le allerte si raccomanda di non sostare nelle aree verdi, nei parchi e nelle zone alberate, sotto e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

