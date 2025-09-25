Allenamento Inter gli uomini di Chivu al lavoro a -2 dalla sfida col Cagliari – FOTO e REPORT
dalla seduta odierna ad Appiano Gentile. L’ Inter di Cristian Chivu ha proseguito oggi la preparazione in vista della trasferta contro il Cagliari di Fabio Pisacane, valida per il quinto turno di Serie A 202526. La seduta mattutina ad Appiano Gentile è stata dedicata al recupero fisico dei giocatori chiave e alla definizione degli schemi tattici per il match di sabato alle 20:45 in Sardegna. Attenzione ai recuperi: Lautaro Martinez e Ange-Yoan Bonny. L’attenzione dello staff nerazzurro è rivolta principalmente a Lautaro Martinez, attaccante argentino e capitano, che sta smaltendo completamente i problemi alla schiena e si candida a partire titolare contro i rossoblù. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: allenamento - inter
Lautaro Inter, il capitano fornisce l’esempio ai compagni! Allenamento alle 7 di mattina per il numero 10 nerazzurro!
Esposito Inter, in attesa della stagione allenamento vista mare a Castellammare di Stabia per Francesco Pio
Juric dirige il primo allenamento, col mercato che impazza: l’Inter spinge per Lookman
.@Inter, allenamento personalizzato per Bonny, lieve problema alla caviglia per lui. Smaltito il problema alla schiena per Lautaro pronto a tornare titolare col Cagliari - X Vai su X
Inter, oggi niente allenamento per Bonny: si valuta per il Cagliari ? L’Inter si è allenata oggi in vista della sfida contro il Cagliari, valida per la quinta giornata di campionato. I nerazzurri vanno a caccia della terza vittoria di fila dopo quelle con Ajax e Sassu - facebook.com Vai su Facebook
Chivu scuote l’Inter, rivoluzione con l’Ajax: almeno 4 cambi, fuori Acerbi e Barella - Dopo due ko di fila in campionato, il tecnico prepara cinque cambi per la Champions: tutte le novità di formazione ... Da fcinter1908.it
Inter, si torna a lavoro: testa alla prossima giornata di Serie A - Dopo la vittoria di ieri sera, i nerazzurri di mister Chivu sono tornati subito a lavoro: testa al campionato e alla prossima sfida ... spaziointer.it scrive