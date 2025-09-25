Allenamento Inter gli uomini di Chivu al lavoro a -2 dalla sfida col Cagliari – FOTO e REPORT

Internews24.com | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

dalla seduta odierna ad Appiano Gentile. L’ Inter di Cristian Chivu ha proseguito oggi la preparazione in vista della trasferta contro il Cagliari di Fabio Pisacane, valida per il quinto turno di Serie A 202526. La seduta mattutina ad Appiano Gentile è stata dedicata al recupero fisico dei giocatori chiave e alla definizione degli schemi tattici per il match di sabato alle 20:45 in Sardegna. Attenzione ai recuperi: Lautaro Martinez e Ange-Yoan Bonny. L’attenzione dello staff nerazzurro è rivolta principalmente a Lautaro Martinez, attaccante argentino e capitano, che sta smaltendo completamente i problemi alla schiena e si candida a partire titolare contro i rossoblù. 🔗 Leggi su Internews24.com

allenamento inter gli uomini di chivu al lavoro a 2 dalla sfida col cagliari 8211 foto e report

© Internews24.com - Allenamento Inter, gli uomini di Chivu al lavoro a -2 dalla sfida col Cagliari – FOTO e REPORT

In questa notizia si parla di: allenamento - inter

Lautaro Inter, il capitano fornisce l’esempio ai compagni! Allenamento alle 7 di mattina per il numero 10 nerazzurro!

Esposito Inter, in attesa della stagione allenamento vista mare a Castellammare di Stabia per Francesco Pio

Juric dirige il primo allenamento, col mercato che impazza: l’Inter spinge per Lookman

allenamento inter uomini chivuChivu scuote l’Inter, rivoluzione con l’Ajax: almeno 4 cambi, fuori Acerbi e Barella - Dopo due ko di fila in campionato, il tecnico prepara cinque cambi per la Champions: tutte le novità di formazione ... Da fcinter1908.it

allenamento inter uomini chivuInter, si torna a lavoro: testa alla prossima giornata di Serie A - Dopo la vittoria di ieri sera, i nerazzurri di mister Chivu sono tornati subito a lavoro: testa al campionato e alla prossima sfida ... spaziointer.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Allenamento Inter Uomini Chivu