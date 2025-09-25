dalla seduta odierna ad Appiano Gentile. L’ Inter di Cristian Chivu ha proseguito oggi la preparazione in vista della trasferta contro il Cagliari di Fabio Pisacane, valida per il quinto turno di Serie A 202526. La seduta mattutina ad Appiano Gentile è stata dedicata al recupero fisico dei giocatori chiave e alla definizione degli schemi tattici per il match di sabato alle 20:45 in Sardegna. Attenzione ai recuperi: Lautaro Martinez e Ange-Yoan Bonny. L’attenzione dello staff nerazzurro è rivolta principalmente a Lautaro Martinez, attaccante argentino e capitano, che sta smaltendo completamente i problemi alla schiena e si candida a partire titolare contro i rossoblù. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Allenamento Inter, gli uomini di Chivu al lavoro a -2 dalla sfida col Cagliari – FOTO e REPORT