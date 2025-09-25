Allenamento Inter Chivu prepara i suoi con una seduta intensa in vista della sfida contro il Cagliari! – FOTO

Allenamento Inter, nerazzurri pronti per il match con i sardi! Lautaro e compagni si preparano per il prossimo incontro di Serie A: le foto da Appiano. L’ Inter prosegue la sua preparazione in vista della prossima sfida di Serie A contro il Cagliari. La squadra di Cristian Chivu ha svolto una seduta intensa sul campo di Appiano Gentile, come documentato dalle foto pubblicate sul sito ufficiale del club e sui canali social della società nerazzurra. L’allenamento si è concentrato su diverse aree: riscaldamento, esercitazioni tecnico-tattiche e lavori di attacco e difesa. I giocatori hanno lavorato sulla costruzione della manovra, sul pressing e sul mantenimento della forma fisica, cercando di affinare i dettagli prima della trasferta in Sardegna. 🔗 Leggi su Internews24.com

