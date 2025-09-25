Allenamento Inter Chivu prepara i suoi con una seduta intensa in vista della sfida contro il Cagliari! – FOTO
Allenamento Inter, nerazzurri pronti per il match con i sardi! Lautaro e compagni si preparano per il prossimo incontro di Serie A: le foto da Appiano. L’ Inter prosegue la sua preparazione in vista della prossima sfida di Serie A contro il Cagliari. La squadra di Cristian Chivu ha svolto una seduta intensa sul campo di Appiano Gentile, come documentato dalle foto pubblicate sul sito ufficiale del club e sui canali social della società nerazzurra. L’allenamento si è concentrato su diverse aree: riscaldamento, esercitazioni tecnico-tattiche e lavori di attacco e difesa. I giocatori hanno lavorato sulla costruzione della manovra, sul pressing e sul mantenimento della forma fisica, cercando di affinare i dettagli prima della trasferta in Sardegna. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: allenamento - inter
Lautaro Inter, il capitano fornisce l’esempio ai compagni! Allenamento alle 7 di mattina per il numero 10 nerazzurro!
Esposito Inter, in attesa della stagione allenamento vista mare a Castellammare di Stabia per Francesco Pio
Juric dirige il primo allenamento, col mercato che impazza: l’Inter spinge per Lookman
.@Inter, allenamento personalizzato per Bonny, lieve problema alla caviglia per lui. Smaltito il problema alla schiena per Lautaro pronto a tornare titolare col Cagliari - X Vai su X
Inter, oggi niente allenamento per Bonny: si valuta per il Cagliari ? L’Inter si è allenata oggi in vista della sfida contro il Cagliari, valida per la quinta giornata di campionato. I nerazzurri vanno a caccia della terza vittoria di fila dopo quelle con Ajax e Sassu - facebook.com Vai su Facebook
Verso Cagliari Inter, buone notizie per Chivu in vista della sfida all’Unipol: ecco gli aggiornamenti - Verso Cagliari Inter, ci sono buone notizie per Cristian Chivu in vista della sfida in programma all’Unipol Domus: ecco gli aggiornamenti L‘Inter ha intensificato la preparazione ad Appiano Gentile in ... Scrive cagliarinews24.com
Cagliari Inter, chi schiererà in formazione il tecnico Chivu? Trapelano le prime ipotesi: il punto - Sono sorte delle ipotesi: il punto della situazione Il match clou della quinta giornata di Serie A 2025/26 è ormai ... Come scrive cagliarinews24.com