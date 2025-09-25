Il Milan sembra un passo oltre la praticità: forte, perfino giusto nelle proporzioni e nei ruoli, nelle intenzioni e nella coesione. Il nuovo volto dei rossoneri con Rabiot e Modric. Ora due sfide per capire dove possono finire i rossoneri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Allegri è tornato, è meglio di prima ed è il vero anti Conte