Allegri è tornato è meglio di prima ed è il vero anti Conte

Gazzetta.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan sembra un passo oltre la praticità: forte, perfino giusto nelle proporzioni e nei ruoli, nelle intenzioni e nella coesione. Il nuovo volto dei rossoneri con Rabiot e Modric. Ora due sfide per capire dove possono finire i rossoneri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

