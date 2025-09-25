Allegri e Conte il pragmatico aziendalista contro il fastidioso incontentabile | solo Trap ha vinto più campionati di loro

Domenica sera si giocherà Milan-Napoli, che è anche Allegri contro Conte. Ne scrive Il Giornale con Gianni Visnadi. Uguali per come vincono, diversi per come parlano: il pragmatico Allegri sa farsi acqua per prendere la forma di chi lo paga, mentre l’incontentabile Conte a volte può essere fastidioso quanto un riccio nelle mutande. Strano ma vero, i due allenatori italiani più vincenti fra quelli in attività, domenica si ritrovano a 12 anni dall’ultima volta. Il Giornale ricorda che negli scontri diretti sono cinque a uno per Conte, con due pareggi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Allegri e Conte, il pragmatico aziendalista contro il fastidioso incontentabile: solo Trap ha vinto più campionati di loro

