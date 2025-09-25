All’auditorium Cianfarani la rassegna corale Harmoniae Teatinae

Chietitoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 27 settembre, alle ore 19, l'auditorium Cianfarani ospita la prima edizione della rassegna corale "Harmoniae Teatinae".L'evento è organizzato dall'associazione coro Harmonicus di Chieti in collaborazione con il museo archeologico nazionale "La Civitella" di Chieti, in occasione delle. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: auditorium - cianfarani

all8217auditorium cianfarani rassegna coraleAll’auditorium Cianfarani la rassegna corale Harmoniae Teatinae - Sabato 27 settembre, alle ore 19, l'auditorium Cianfarani ospita la prima edizione della rassegna corale "Harmoniae Teatinae". Segnala chietitoday.it

all8217auditorium cianfarani rassegna coraleChieti, Sabato 27 settembre 2025, alle ore 19 all’Auditorium Cianfarani si terrà la prima edizione della Rassegna corale - Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:Chieti, 25 settembre 2025 – Al via sabato 27 settembre la rassegna corale ... Da abruzzonews24.com

Cerca Video su questo argomento: All8217auditorium Cianfarani Rassegna Corale