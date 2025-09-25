All’asta il video inedito di un concerto dei Nirvana del 1990

Il video inedito di un concerto dei Nirvana. è andato all’asta di Bonhams. Risalente al 17 febbraio 1990, il filmato immortala la band grunge sul palco del concerto all’ Iguanas di Tijuana, in Messico. Si prevede che l’incasso del video dovrebbe tra i 100.000 e i 150.000 dollari. Sono circa 45 i minuti di riprese del concerto che ha visto i Nirvana promuovere il loro album di debutto Bleach. I due nastri master originali Sony Video 8 del filmato provengono da due telecamere presenti al live. Le copertine delle cassette sono dotate di etichette con la scritta ORIGINAL MASTER CAMERA-A e CAMERA B, scritte in feltro nero, mentre i nastri stessi sono dotati di adesivi con la scritta NIRVANA I e NIRVANA II, scritti a mano con inchiostro rosso. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

