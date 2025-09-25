Allarme in azienda a Como almeno 7 dipendenti colpiti da malore | maxi intervento di ambulanze e vigili del fuoco

Mattinata di grande apprensione a Rebbio, in via Attilio Lenticchia 25, dove si trova una ditta di import-export. Intorno alle 9.50 diversi dipendenti – almeno sei o sette secondo le prime informazioni – hanno accusato un malessere improvviso, le cui cause restano ancora da chiarire.Sul posto è. 🔗 Leggi su Quicomo.it