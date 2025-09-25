Allarme droni i controlli dell?Enav | Identificabili se registrati noi non ancora consultati
«Come Enav non siamo ancora stati coinvolti nelle indagini relative agli episodi relativi all?avvistamento di droni a Taranto. Ora si aprirà comunque la fase delle indagini.. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
In questa notizia si parla di: allarme - droni
Droni, l’allarme delle Nazioni Unite: “Una delle armi più letali in Ucraina”. Mosca usa quelli con l’AI
Cresce l'allarme per la 18enne scomparsa: cabina di regia in prefettura. Ricerche anche con i droni e in mare
Ucraina, arrestato un parlamentare per corruzione: «Intascava tangenti sui droni». Allarme aereo a Kiev
Danimarca, altro allarme droni: aeroporto chiuso. Von der Leyen: sì a colpire jet russi?L'Ucraina può riconquistare i territori persi? - X Vai su X
9Colonne. . "Vorrei lanciare l’allarme su quello che è successo questa notte ai danni della Global Sumud Flotilla, perché c’è stato un attacco, un attacco che ha colpito 11 barche con droni ma anche con bombe stordenti, con gas urticanti e con l’interruzione d - facebook.com Vai su Facebook
I droni, le «provocazioni» e la firma indecifrabile: «A pilotarli possono essere agenti stranieri o "piromani del caos"» - I droni vengono utilizzati in quantità sempre più massiccia per operazioni militari e di disturbo in contesti diversi: «economici» da produrre, «costosi» da intercettare, offrono anche la possibilità ... Riporta msn.com
Allarme nell’ex Ilva di Taranto, droni misteriosi sorvolano fabbrica - Alcuni droni, pare quattro, sono stati avvistati ieri sera 19 settembre intorno alle 21 sugli impianti dell’ex Ilva di Taranto. Come scrive msn.com