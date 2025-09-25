All’Arengario una sigaretta lunga 14 metri

Un gigantesco tunnel a forma di sigaretta, lungo 14 metri e alto 3. Sabato e domenica, dalle 10 alle 18, l’installazione all’Arendario ospiterà un percorso multimediale dedicato ai danni del fumo e alle patologie fumo-correlate, con la possibilità di effettuare una spirometria gratuita. È l’ottava tappa di “ Esci dal tunnel. Non bruciarti il futuro “, campagna itinerante promossa da Walce (Women Against Lung Cancer in Europe) Aps, in collaborazione con la struttura complessa di oncologia medica dell’ Ospedale San Gerardo. L’iniziativa, patrocinata da Comune di Monza, Regione Lombardia, Ats Brianza, Università Bicocca e altre realtà locali (con il supporto di AstraZeneca e, per questa tappa, di Eurizon Capital Sgr), punta a informare cittadini, operatori sanitari e istituzioni sui rischi del tabacco, con anche materiale divulgativo gratuito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

